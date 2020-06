[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 전주지역에서 생산된 햇양파가 올해에도 대만 수출길에 오른다.

전주시농업기술센터와 전주농협은 22일 전주농협 농산물산지유통센터에서 임인규 전주농협장과 강신옥 양파 공선회장 등 관계자 20여 명이 참석한 가운데 햇양파 24톤의 대만수출 선적식을 갖고, 매주 50톤씩 총 500톤을 수출할 계획이라고 밝혔다.

이번에 수출되는 500톤은 전주지역 전체 생산량(1000톤)의 절반에 해당되는 규모로 수출액은 약 2억1700여만원 정도다.

시는 이번 대만 수출이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 38개 양파 생산농가의 안정적인 판로확보에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

송방원 시 농업기술센터 소장은 “지역 고품질 농산물에 대한 수출 확대 전략을 지속적으로 모색해 나갈 것”이라고 말했다.

