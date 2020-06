담양군 ‘제1회 예쁜정원 콘테스트’ 명지원 등 5곳 선정

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 지역의 숨은 자원을 발굴하고 생활 속 정원문화확산을 위해 추진한 ‘제1회 예쁜정원 콘테스트’ 공모 결과 최종 5개소가 선정됐다고 22일 발표했다.

응모된 정원은 1차 서류심사와 2차 현장 심사를 거쳐 최우수상 1개소, 우수상 1개소, 장려상 3개소 등 총 5개소가 선정됐다.

선정된 정원은 상장과 부상으로 예쁜 정원을 인증하는 현판이 지급된다.

심사위원회는 심미적 가치와 디자인, 유지관리가 뛰어난 정원이 많았다고 평가했다.

선정된 정원들은 생태정원도시 담양을 알리고 고장의 품격을 높이는 관광명소가 될 것으로 기대하고 있다.

선정된 우수정원은 최우수상 고서면 ‘명지원’, 우수상 대덕면 ‘달빛여행’, 장려상 창평면 ‘한옥에서’, ‘정원이 예쁜집’, 월산면 ‘여기에 모인 우리정원’이 각각 선정됐다.

최형식 군수는 “이번 콘테스트는 지역의 아름다운 정원을 발굴하고 이를 더 아름답게 가꿔나갈 수 있는 계기가 됐다”며 “앞으로 주민과 함께하는 정원 관광콘텐츠 개발과 정원문화산업 육성에 최선을 다 할 것이다”고 말했다.

