사회적 거리두기 재정비한다…"단계별 방안 구체화"(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응과 관련해 '사회적 거리두기'를 단계별 재정비한다고 밝혔다. 생활방역의 기준선인 '일일 신규 확진자 수 50명 미만' 조건은 유지할 방침이다.

윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 22일 정부세종청사에서 열린 정례 브리핑에서 "관계 부처와 지방자치단체 등과 함께 사회적 거리두기를 단계별로 구체화·명확화해서 다시 안내할 예정"이라며 이같이 밝혔다.

윤 반장은 "'강화된 사회적 거리두기', '사회적 거리두기', '생활 속 거리두기' 등 그때그때 상황에 맞게 대응을 해왔다는 데 문제 인식을 갖고 있다"며 "앞으로 미리 계획을 설정하고 단계별로 분명한 기준들을 재정비해 어떤 방식으로 거리두기를 할지 명확하게 한 뒤 추진할 계획"이라고 설명했다.

다단계 방문판매업소를 중심으로 확진자가 무더기로 나온 대전은 지난 20일부터 '고강도 생활 속 거리 두기'를 실시하고 있다. 윤 반장은 "이번 주는 대전·충남·전북 지역의 중대한 고비가 될 것"이라며 "수도권에서 비수도권으로 확산하고 있는 초기 단계에서 어떻게 잘 막느냐에 따라 전국적인 확산 규모를 줄일 수 있다"고 강조했다.

