"해외 대신 국내로" … 자치단체마다 '관광산업 살리기' 안간힘

여행업·숙박업 등 소상공인 생계 지원 … 방역 관리도 철저

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 어려움을 겪고 있는 관광업계의 경영난을 완화하고 지역경제를 회복시키기 위해 각 지방자치단체마다 다양한 위기 타개책을 내놓고 있다. 해외여행이 어려워진 시기인 만큼 관광 내수를 잡기 위해 다양한 인센티브를 통해 관광객 유치전을 벌이는가 하면, 관광객들이 안심하고 찾을 수 있도록 방역 관리 강화에도 나섰다.

22일 행정안전부에 따르면, 인천광역시는 코로나19로 공실률이 높아진 숙박업체의 매출 회복을 지원하고 인천관광 붐업 조성을 위해 '9900원으로 인천을 누려라' 이벤트를 계획중이다. 숙박업 비성수기인 다음달 6~18일 중 호텔 숙박비를 대폭 할인해 10만원 상당의 숙박권을 9900원에 선착순 특가로 판매하는 방식이다. 숙박요금 차액은 이벤트에 참여하는 숙박업소 18곳과 인천시가 1대 9 비율로 보전한다.

광주광역시는 여행업체가 관광객을 유치할 경우 20인 이상 버스차량비 지원을 종전 최대 80만원에서 120만원으로 확대하고, 5인 이상 관광객이 지정된 숙박업소를 이용할 경우 1인당 1만원의 숙박비와 식사비 10%를 추가 지원하기로 했다.

강원도는 '클린강원패스포트' 공공앱을 개발해 도내 숙박, 음식, 음료 등 서비스 업종 점포 방문 시 개인별 발열 상황 및 방문 이력을 전자적으로 관리하고 있다. 지난 13일 기준으로 이미 3200여개 업체가 회원으로 가입했으며, 연내 1만개 관광시설 및 밀집시설을 참여시켜 확진자 발생 시 신속 대응을 통해 '관광내수 활성화와 방역 관리'라는 두 마리 토끼를 동시에 잡겠다는 복안이다.

지역 관광산업 위축으로 여행·숙박·음식점 등 관련업종 소상공인의 경제적 어려움이 가중됨에 따라 생계 지원을 위한 다양한 조치도 시행하고 있다.

부산광역시는 '여행업 위기극복 프로젝트'의 일환으로 문화관광해설사, 관광통역안내사 등 75명으로 '민간관광전문가 모니터링 점검단'을 구성해 주요 관광지 170개소와 문화재 443개소 인근의 안내표지판, 화장실, 대중교통, 홍보물 등 관광 인프라를 집중 점검·정비중이다. 이를 통해 코로나19 종식 이후의 관광 특수에 대비하는 동시에 한시적 일자리도 제공한다는 게 부산시의 설명이다.

충남 서천군은 코로나19 여파로 지역 대표축제인 '한산모시문화제'가 취소된 이후 '모시옷 입기 챌린지 캠페인', '한산모시공예마을 활성화 행사' 등을 통해 소상공인의 매출을 보전할 계획이며, 경남 남해군은 '보물섬 마늘&한우 축제' 대신 농특산물 판매장터를 운영해 관내 농업인들의 판로를 확대하고 있다.

고규창 행안부 지방재정경제실장은 "코로나19로 인해 특히 여행업계를 비롯한 서비스업종이 큰 어려움을 겪고 있다"며 "자치단체의 관광내수 활성화 노력과 국민의 선진적 방역 의식이 어우러져 지역 경제상황이 점차 개선되기를 기대한다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr