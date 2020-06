최종환 "대북전단 살포, 1300만 도민 위협하는 행위... 강력 대응할 것"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 최근 국내 탈북민 단체가 북한에 대북 전단을 살포하겠다고 경고한 것과 관련해 최종환 경기 파주시장은 "아주 비이성적이고 1300만 도민을 대표하는 도지사와 도민들의 안전을 위협하는 행위"라고 비판했다.

최 시장은 22일 YTN 라디오 '노영희의 출발 새아침'과의 인터뷰에서 "(탈북 단체들이 대북 전단을 살포할 시) 법에 따라서 강력하게 단속을 하고 처벌해야 한다고 생각한다"라며 이같이 말했다.

그는 "이미 경기도에서는 재난안전기본법을 적용해서 파주를 비롯한 접경지역 전역을 대북 전단 살포를 방지하는 위험구역으로 설정해서 행정명령을 내렸다"라며 "대북 전단 살포는 국가 안보를 위협하고 주민 생존에 큰 위협으로 다가오고 있기 때문에 이런 주민의 생명과 안전, 생존권을 제물로 한 위험천만한 대북 전단 살포는 중단해야 하고, 강력히 대응하고 있다"라고 말했다.

이어 "군부대와 경찰, 그리고 파주시가 공조를 해서 24시간 대북 전단 살포 단체들의 접근을 막기 위해서 출입을 통제하고 있다

라며 "대북 전단 살포에 필요한 물품들을 운반하거나 반입하는 것들을 24시간 경계해서 예방하고 있다"라고 전했다.

그는 "대북 전단 살포를 하는 일부 몰지각한 단체들은 이것이 일종의 노이즈마케팅을 벌이는 것이 아닌가 하는 의심이 탈북단체 내부에서도 그런 목소리가 일고 있다"라고 말했다.

그러면서 "이 대북 전단 살포는 실질적인 북한의 인권 개선과 남북관계 개선 목적이 있기보다는 노이즈마케팅을 통한 탈북단체들의 위상 강화와 사업의 홍보 목적으로 한반도의 안전과 주민들의 생존권을 제물로 벌이는 위험천만한 도박이다라고 보는 시각들이 많다"라고 지적했다.

최 시장은 북한 또한 대남전단 살포 경고를 즉각 중단해야 한다고 말했다.

그는 "우리나라 일부 탈북 단체들의 몰지각한 대북 전단 살포 행위에 대해서 북한 당국자가 나서서 대남 삐라를 살포하겠다고 하는 것은 매우 부적절하다고 본다"라며 "4.27 남북 정상회담 정신에도 맞지 않고, 우리 탈북 단체들의 이런 몰지각한 대북 전단 살포를 하는 것에 대해서 북한 당국이 나서서 하는 것도 논리적으로 맞지 않다"라고 지적했다.

끝으로 그는 "우리 군부대와 경찰, 그리고 지방자치단체 주민들이 합심해서 우리 지역에서의 대북 전단 살포를 원천적으로 봉쇄하고 북한을 더 이상 자극하지 않도록 하면 북한에서도 (대남 살포를 중단할) 여지는 아직 남아 있지 않나 이런 생각을 한다"라고 말했다.

그는 "북한에서 '지도부의 승인이 되면'이라고 하는 단서를 붙였던 것 같다"라며 "이 단서를 유추해본다고 하면 아직 최종 승인이 나지 않은 만큼 우리 지역에서의 대북 전단 살포를 강력히 단속하고 북한을 자극하지 않으면 북한도 이성적으로, 현명한 판단을 내려서 도발들을 중단하지 않을까 하는 수단이라고 생각한다"라고 덧붙였다.

