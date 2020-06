"임대아파트와 같은 학군?"…아파트 학군 조정 반발 결국 뭇매

입주자모임 "아파트 이미지 저하 우려"

주민들 "어른들이 차별 조장하면 안 된다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 세종시 한 아파트 입주자대표 모임이 임대아파트와 같은 학군으로 묶이는 게 싫다며 집단 반발하다 뭇매를 맞았다.

21일 세종시교육청과 주민들 등에 따르면 교육청은 최근 4-1 생활권(반곡동) 학군을 변경하는 내용을 담은 '2021학년도 초등학교 통학구역 행정예고'를 하고 주민 의견 수렴에 돌입했다.

행정예고의 요지는 현재 3개 아파트인 솔빛초등학교 학군에 입주를 앞둔 아파트와 주상복합 등을 추가하겠다는 것이다.

이에 현재 솔빛초 학군인 A 아파트 입주자대표회의는 '솔빛초 학군 조정 문제'라는 제목의 유인물을 게시하며 교육청의 행정예고에 반발하고 나섰다.

이들은 학군이 조정되면 학생 수가 늘어나 '콩나물 교실'이 될 수 있다고 주장했다.

인근 도로 교통량이 증가해 위험하다는 점도 반대 사유로 내세웠다.

하지만 이들이 학군 조정에 반대한 진짜 이유는 조정될 학군에 임대 아파트가 포함돼서다.

이들은 유인물을 통해 '학군 조정 대상에 임대 아파트가 포함돼 아파트 이미지 저하가 우려된다'고 밝혔다.

임대 아파트에 사는 아이들과 자신의 아이들이 같은 학교에 다니면 아파트 가격 하락을 초래할 수 있다는 것이다.

이들은 주민들에게 교육청 의견수렴에 동참해 달라고 호소했다.

게시물을 본 A 아파트 주민들은 "어른들이 차별을 조장해 아이들을 망칠 수 있다"며 즉각 반발했다.

비판이 거세지자 A 아파트 입주자 대표는 사과문과 함께 대표직을 사퇴했다.

입주자 대표는 사과문을 통해 "아파트 주민들과 솔빛초 학부모, 지역 주민들에게 큰 상처와 피해를 드려 죄송하다"면서 "책임을 통감하며 입주자 대표회의 회장직을 내려놓고 반성하겠다"고 밝혔다.

이와 관련, 세종시 아파트입주자대표연합회 관계자는 "안타까운 일이 발생했다"며 "임대아파트 주민들을 폄훼하는 등 고의로 그런 것은 아닐 텐데 사려 깊지 못한 일이 생겨 안타깝다"고 말했다.

