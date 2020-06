‘제25회 강북구민대상’ 수상 후보자 공모

8월21일까지 선행봉사, 모범가족상 등 7개 부문별 수상 대상자 추천 접수...9월 중 심사 거쳐 10월 중 시상

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 밝고 건전한 사회조성과 지역발전 등에 기여한 모범구민을 발굴하기 위해 6월22일부터 8월21일까지 ‘제25회 강북구민대상’ 후보자 추천을 받는다.

구는 ▲선행봉사상 ▲모범가족상 ▲문화예술상 ▲체육상 ▲모범기업인상 ▲사회복지상 ▲환경상 등 총 7개 부문의 후보자를 공모, 각 부문별로 1명씩 총 7명을 선정해 오는 10월 중에 시상할 계획이다.

대상 후보자는 구에 5년 이상 거주한 구민이거나 구 소재 사업체를 운영하고 있는 사람(모범기업인상), 사회복지사업에 종사하는 사람(사회복지상)이며, 신청 분야에서 구민화합과 사회발전에 이바지해야 한다.

10명 이상의 구민이 관할 동장을 경유하거나 동장·파출소장·학교장 등 관계기관장, 구청 국장 이상 간부를 거쳐 후보자 등록이 가능하다.

추천인은 추천서와 공적조서 및 공적요약서, 증빙서류, 반명함판 사진 1매 등을 구비해 관할 동주민센터 및 자치행정과로 제출하면 된다.

추천에 필요한 서식은 강북구청 홈페이지에서 내려받을 수 있다.

수상자는 오는 9월 추천 후보자의 공적사실 조사와 공적심사위원회의 심사를 거쳐 최종적으로 선정된다. 시상은 10월 중에 이뤄지며, 시상 명단은 구 홈페이지 ‘자랑스런 강북인’란에 게시할 예정이다.

