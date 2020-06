에스원, 카카오와 손잡고 무인 주차시장 공략 나선다

에스원-카카오모빌리티 무인파킹 솔루션 출시

종합 안심솔루션 기업 에스원이 카카오와 함께 무인 주차시장 공략을 위해 나섰다. 에스원 건물관리 노하우를 '카카오T' 애플리케이션(앱) 서비스에 접목시킨 서비스다.

에스원(사장 노희찬)은 카카오모빌리티(대표 류긍선)와 손잡고 카카오T 주차 서비스에 에스원의 건물관리 및 주차장 운영 노하우를 결합한 무인파킹 솔루션을 출시했다고 22일 밝혔다.

에스원은 지난 2018년 카카오모빌리티와 '스마트 파킹 서비스 제공을 위한 업무제휴'를 골자로 한 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다. 이후 지속적인 협업을 통해 카카오T 주차에 에스원의 원격대응과 긴급출동 서비스를 접목한 무인파킹 솔루션을 내놓게 됐다.

에스원에 따르면 이번에 선보이는 무인파킹 솔루션의 가장 큰 특징은 사용자의 '편의성'이다. 카카오T 앱 기반의 서비스인 만큼 사용자가 카카오T 앱에서 본인이 원하는 주차장을 선택하면 카카오내비 앱이 자동 실행돼 경로 안내가 이뤄진다. 또한 카카오T 앱에 사전 입력한 결제 정보를 통해 자동으로 정산이 이뤄지기 때문에 논스톱 출차도 가능하다.

여기에 에스원은 사용자뿐만 아니라 관리자가 편리하게 주차장을 운영할 수 있도록 다양한 서비스도 제공한다. 요일별, 시간대별로 서비스 주차 공간을 조정할 수 있다. 예를 들면 오피스 빌딩의 경우, 평일에는 입주사 임직원들을 위해 카카오T 앱에 노출되는 주차공간을 줄이고 주말에는 늘리는 등 탄력적으로 운영할 수 있다.

주차 설비에 대한 점검과 업데이트가 원격으로 가능해 관리비도 절감할 수 있다. 또한 주차 설비 장애, 화재와 같은 긴급 상황이 발생하면 에스원의 전국 100여개 지사에서 신속하게 출동, 현장 대응도 가능하다. 에스원 관계자는 "이번 무인파킹 솔루션 출시를 계기로 카카오모빌리티와의 협업을 강화해 나갈 방침"이라고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr