지난해 취업선원 6만454명…한국인 줄고·외국인 늘고

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 지난해 한국인 취업선원은 줄어든 반면 외국인 선원은 늘어난 것으로 나타났다.

해양수산부는 이 같은 국내외 취업선원 현황과 임금 수준 등이 포함된 '2020년 선원통계연보'를 발간했다고 22일 밝혔다.

선원통계연보는 해수부가 매년 발간하는 선원 분야 통계자료집이다. 전년도 말을 기준으로 취업선원 현황과 연령 및 선종별 현황, 임금수준 등 선원과 관련된 각종 통계를 담고 있다.

이번 2020년 선원통계연보에 따르면, 2019년 말을 기준으로 우리나라 취업선원은 총 6만454명으로 1% 줄었다. 이 중 한국인 선원은 2018년보다 618명 감소한 3만4123명, 외국인 선원은 10명 증가한 2만6331명인 것으로 집계됐다.

해수부는 한국인 선원수의 감소 원인으로 노후 내항선과 연근해어선 감축 등 국적선박 척수의 감소(전년 대비 42척(0.7%) 감소)에 따른 것으로 추정했다.

업종별 취업 선원수는 연근해어선이 1만3666명(40%)으로 가장 많았다. 이어 외항선 8079명(23.7%), 내항선 8100명(23.7%), 해외취업선 2909명(8.5%), 원양어선 1369명(4%) 순으로 나타났다.

한국인 선원의 임금 수준은 월 평균 474만원으로, 2018년 말(469만원)보다 약 1.1% 늘었다. 10년 전인 2010년 말(364만 원)에 비해서는 30.2% 상승했다. 같은 기간 물가상승률은 15.2%다.

업종별 월 평균임금은 원양어선이 740만원으로 가장 높았다. 그 다음으로 해외취업상선(719만원), 해외취업어선(700만원), 외항선(603만원), 연근해어선(384만원), 내항선(379만원) 순으로 나타났다.

한국인 선원의 취업연령을 보면 30대 이하는 20.2%(6894명), 40~50대는 42%(1만4328명), 60세 이상은 37.8%(12만901명)를 차지했다.

한국선원통계연보는 국가통계포털과 한국선원복지고용센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

