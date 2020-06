'꼬꼬무' 박인수 사건 재조명…軍 대위 사칭한 성추문 사건

[아시아경제 김정호 기자]1950년대 발생한 박인수 사건이 재조명됐다.

21일 오후 방송된 SBS 스페셜 '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무') 2부에서는 박인수 사건이 전파를 탔다

'박인수 사건'은 댄스홀을 무대로 약 1년 동안 무려 70여 명의 여성을 상대로 벌인 성추문 사건을 말한다.

당시 박인수가 검거됐지만 법원은 "법은 정숙한 여인의 건전하고 순결한 정조만을 보호할 수 있다"는 판결을 내렸다.

지난 1955년 20대 해군 대위가 수많은 여성들을 희롱하고 다닌다는 정보가 당시 검찰에 접수됐다.

당시 박인수는 대위 신분도 아니었다. 대학생 신분으로 6.25 전쟁에 참전한 후 대위로 진급한 박인수는 장교로 복무하다 부대를 무단 이탈해 불명예제대를 했다. 그러나 이후 그는 여자를 만날 때 자신을 대위라고 신분을 속였다.

장현성은 "50년대 할리우드 남자 배우 스타일"이라고 박인수의 헤어스타일과 패션을 언급했다.

장성규는 "화술과 매너가 기가 막혔다"며 "최고의 매력 포인트가 댄스였다"고 덧붙였다.

당시 피해자 중에는 명문가 자녀도 포함되어 있었다. 박인수는 법정에서 "나는 결혼을 약속한 적 없고 여자들이 제 발로 따라 왔다"며 "댄스홀에서 함께 춤을 춘 후에 여관으로 가는 것이 상식화 되어 있었으므로 구태여 마음에도 없는 결혼을 빙자할 필요가 없었다"고 법정에서 진술한 바 있다.

그는 1심에서는 혼인빙자간음죄에 대해서는 무죄를 선고 받았지만, 공무원 사칭에 대해서는 2만환의 벌금형을 선고 받았다.

이후 그는 2심, 3심에서는 유죄가 선고, 1년의 징역형이 확정되었다.

