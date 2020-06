LG화학, PA 사업 철수 검토…"생산라인 통폐합 차원"

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 512,000 전일대비 21,000 등락률 +4.28% 거래량 738,862 전일가 491,000 2020.06.19 15:30 장마감 close 이 PA(무수프탈산) 사업에서 철수한다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 512,000 전일대비 21,000 등락률 +4.28% 거래량 738,862 전일가 491,000 2020.06.19 15:30 장마감 close 관계자는 21일 "현재 PA 라인은 정상 가동 중이나 시황, 사업성 등을 고려해 철수를 검토하고 있다"고 밝혔다.

PA란 주로 가소제(DOP)의 원료로, DOP는 플라스틱에 유연성을 부여하기 위한 첨가제다. PVC(폴리염화비닐) 수지에 주로 적용한다. 현재 LG화학은 여수 산업단지 공장 내 1개 라인에서 PA를 생산하고 있다. 연산 5만t 규모 수준이다. 공장 내

PA 사업 철수를 검토하는 배경은 중국의 저가 공세 탓이 크다. 2018년 5월 이후 PA와 원료인 OX(오쏘자일렌)의 가격 차이(스프레드)가 좁혀지는 추세다. 게다가 DOP의 환경호르몬 이슈도 영향을 미친 것으로 보인다.

LG화학 관계자는 "공장 전체를 닫는 개념이 아니라, PA를 생산하는 1개의 단일라인을 가동을 멈춘다는 의미"라며 "이런 제품 및 생산라인 통폐합 등 사업 합리화는 내부적으로 자주 있는 사안이다"라고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr