'놀면뭐하니' 최고의 1분은? 싹쓰리 버전 '여름안에서' MV 예고

[아시아경제 박희은 인턴기자] 21일 시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면 20일 방송된 '놀면 뭐하니?'는 2부 기준 전국 9.7%, 수도권 10.1%의 시청률을 기록했다. 2049 시청률(수도권 기준)은 1부 4.9%, 2부 7.4%를 기록하며 토요일 전체 프로그램 중 1위를 차지했다. 그중 시청률 '최고의 1분'은 듀스의 '여름안에서' 싹쓰리 ver(with 수발놈 광희) 뮤직비디오 예고 장면으로 11.3%를 기록했다.

이날 방송에서 싹쓰리는 데뷔곡 작업을 위해 각자 다른 뮤지션과 작업을 이어갔다. 유두래곤과 뮤지는 경쾌한 장조 댄스곡부터 단조 느낌의 노래 등을 들어보며 최종 후보곡 'Sad Summer'를 선정했다. 이효리는 코드쿤스트와 작업하며 광희에게 인트로 랩을 부탁했다. 비룡은 모두가 신나게 즐길 수 있는 레게풍 '신난다'를 준비했다.

작업한 곡을 들고 다시 만난 이들은 근황을 나누며 '비룡 몰이'에 돌입해 웃음을 주기도 했다. 비룡은 형, 누나의 관심에 "이러면 기자회견 할 거다"라고 응수했다.

이후 싹쓰리는 본격적으로 2차 블라인드 곡 선정에 돌입했다. 상큼한 느낌인 '아 유 레디?'를 비롯해, EDM사운드의 '섬머 타요' 등이 공개됐다. 그 외에도 'Sad Summer', 'Clean Up', '그 여름을 틀어줘'와 마지막 곡인 '다시 여름 바닷가'도 공개됐다.

이를 통해 싹쓰리는 그룹과 가장 어울리는 4곡을 데뷔곡 후보로 선정했다. 후보로는 'Cool한 42', 코드쿤스트와 이효리가 함께한 'Clean Up', 세련된 브라스가 인상적인 '여름을 틀어줘'와, 이효리가 작사에 참여한 '다시 여름 바닷가'가 있었다.

방송 말미에는 싹쓰리가 시청자들을 위해 준비한 듀스의 '여름 안에서' 커버곡 영상이 예고됐다. 영상 속 객원 멤버 광희는 90년대 감성을 제대로 표현해 방송에 대한 기대감을 높였다.

