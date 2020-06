대전시, 코로나19 역학조사 ‘방해자’에 고발 등 법적대응

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 지역 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염과 관련해 역학조사 과정에서 비협조적인 확진자를 고발조치하는 등 강력 대응키로 했다고 21일 밝혔다.

시에 따르면 전날 허태정 대전시장은 간부공무원과 긴급 재난안전 비상대책회의를 주재하는 자리에서 “확진자 역학조사 중 거짓말로 동선을 감추거나 역학조사에 적극 협조하지 않는 확진자에 대해 강력 대처하라”고 주문했다.

이에 시는 앞으로 역학조사 때 허위진술 등으로 방역당국에 협조하지 않는 자에 대해선 고발과 함께 피해보상청구 등의 조치를 취할 예정이다.

시 관계자는 “일부 확진자는 역학조사에서 이동경로를 밝히지 않거나 허위로 꾸며 동선파악에 혼선을 준다”며 “시는 앞으로 이러한 방식으로 역학조사를 방해할 경우 수사의뢰와 구상권 청구 등의 조치로 대응할 방침”이라고 말했다.

한편 시는 21일 오후 1시 허태정 시장과 5개 구청장, 교육감, 경찰청장, 병원장, 의료계 대표 등이 참석하는 긴급 기관장회의를 열어 학생 등교와 관련된 문제, 미등록 방문판매업종 전수조사 등 대책을 논의할 예정이다.

