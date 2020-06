6월 마지막주 전국 1만1000여가구 공급

[아시아경제 최동현 기자] 민간택지 분양가상한제 시행이 한달여 앞으로 다가온 가운데 6월 마지막주 전국에서 1만1000여가구가 분양된다.

21일 부동산 정보업체 닥터아파트에 따르면 오는 22일부터 28일까지 전국 24개 단지에서 1만1125가구가 공급된다. 견본주택은 17곳에서 문을 연다.

22일에는 쌍용 더플래티넘 종로 구기동(도시형생활주택), 신월동 스위트드림, 하남시청역 해링턴타워 더센트럴(오피스텔), 아산탕정2-A7블록(국민임대), 청주개신(행복주택), 해운대 중동 스위첸(오피스텔) 등 6곳에서 청약접수를 시작한다.

23일엔 래미안 엘리니티, 고양지축 S1블록(국민임대), 위례신도시 제일풍경채(오피스텔), e편한세상 시티 부평역(오피스텔), 인천 부평 우미 린, 대전 중앙하이츠 관평(오피스텔), 청주 동남 파라곤, 부산 백양산 롯데캐슬 골드센트럴, 양산 사송 더샵 데시앙 2차(B5·B6·B7블록), 함평신도시 한국아델리움 더퍼스트 등 12곳에서 청약접수를 시작한다.

래미안 엘리니티는 삼성물산이 서울 동대문구 용두동 용두6구역을 재개발하는 단지다. 34~121㎡(이하 전용면적) 1048가구 51~121㎡ 475가구가 일반분양된다. 지하철 1호선 제기동역과 1·2호선, 우이신설선 환승역인 신설동역이 걸어서 7분거리인 더블역세권이다. 약령시장, 경동시장, 롯대백화점 등 편의시설과 고대 안암병원, 서울시립동부병원 등 의료시설이 가깝다. 용두초, 종암초, 대광초 · 중 · 고 등을 도보 10분 이내로 통학이 가능하다.

인천 부평 우미린은 우미건설이 인천 부평구 부평동 부평아파트를 재건축하는 단지로 59~84㎡ 494가구 중 일반분양 물량은 177가구다. 지하철 7호선 굴포천역이 도보 10분거리인 역세권이다. 서울외곽순환도로 송내IC, 경인고속도로 부평IC도 인접해 서울도심과 수도권 인근도시로 이동이 용이하다.

백양산 롯데캐슬 골드센트럴은 롯데건설이 부산 부산진구 부암동 부암1구역을 재개발하는 단지로 39~101㎡ 2195가구 중 59~101㎡ 1442가구가 일반분양된다. 단지는 백양산의 풍부한 녹지로 쾌적한 주거생활을 누릴 수 있다. 단지 반경 1㎞내에 동원초, 동평초·중, 동양초·중, 동양여중, 개성고 등 학교시설이 풍부해 학습환경이 우수하다. 롯데마트, 당감시장 등 편의시설도 가깝다.

이 밖에 24일 인천 이안 논현 오션파크(주상복합) 1곳에서 청약접수를 시작한다. 25일엔 힐스테이트 레이크 송도3차 1곳에서 청약접수를 시작한다. 26일에는 대구 죽전역 시티프라디움(오피스텔), 부산 이안 동래 센트럴시티(주상복합) 등 2곳에서 청약접수를 시작한다. 27일에는 대구 월배 라온프라이빗 디엘(오피스텔), 부산 이안 동래 센트럴시티(오피스텔) 등 2곳에서 청약접수를 시작한다.

이번주 오픈예정인 모델하우스는 17곳이다. 수도권에서는 ▲대치 푸르지오 써밋 ▲아현 푸르지오 클라시티(도시형생활주택) ▲힐스테이트 세운(도시형생활주택) ▲고양 행신 파밀리에 트라이하이 ▲광명 푸르지오 포레나 ▲쌍용 더플래티넘 광주 ▲양주 옥정신도시 제일풍경채 레이크시티(A10-1블록) ▲용인 세영리첼 ▲신광교 제일풍경채(민간임대) ▲평택 고덕신도시 제일풍경채 2차 에듀 ▲이안 평택 안중역 ▲인천 주안파크자이 더 플래티넘 등 12곳이 오픈예정이다.

지방에서는 ▲계룡 한라비발디 더 센트럴 ▲청주 오송역 파라곤 센트럴시티(B2블록) ▲울산 태화강 아이파크(오피스텔) 등 3곳이 오픈예정이다.

한편 ▲대치 푸르지오 써밋 ▲광명 푸르지오 포레나는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 직접 관람을 제한하고 사이버 견본주택으로 대체해 운영한다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr