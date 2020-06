언택트 마케팅 확대하는 LG…해외에서도 신제품 온라인 공개

유럽에서도 유튜브·페북으로 온라인 공개 행사 개최

국내에선 'LG 벨벳 신입사원 시리즈' 조회수 10만 돌파

[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 벨벳과 K시리즈 등 신제품 마케팅과 공개 이벤트를 온라인으로 진행하며 언택트(비대면) 마케팅을 강화하고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 외부 활동이 어려워지자 SNS를 활용하는 등 소비자들과 비대면 접점을 늘리는 것이다.

LG전자는 전략 스마트폰 LG 벨벳의 유럽 출시를 앞두고 스페인(현지시간 18일)과 독일(16일), 이탈리아(15일)에서 각각 온라인 공개행사를 열었다. 각 법인의 유튜브와 페이스북 채널을 통해 생중계하는 방식으로 진행했다.

10일에는 브라질에서 LG K41S, LG 51S, LG K61 등 LG K시리즈 출시에 맞춰, 온라인 공개행사를 실시했다. 화상회의 시스템인 줌(ZOOM)을 통해 제품을 소개하고, 질의 응답을 받는 형식으로 진행했다. 약 100여 명의 현지 기자들이 참석했다.

LG전자는 국내에서 지난달 출시한 전략 스마트폰 LG 벨벳 공개 행사를 온라인 패션쇼 컨셉으로 선보였다. LG 벨벳의 디자인과 컬러를 소개하는 ‘온라인 테크 세미나’도 진행했다.

SNS도 적극 활용하고 있다. LG전자는 ‘LG 벨벳 신입사원 시리즈’를 제작해 페이스북에 업로드 하기도 했다. 총 3편의 시리즈에 LG 벨벳에 대한 LG전자 직원과 소비자들의 평가를 솔직하게 담아냈다. 3개 영상 모두 조회수 10만회를 넘겼다.

LG전자 관계자는 “코로나19 상황을 감안해 글로벌 마케팅 활동을 언택트 중심으로 전개할 계획”이라며 “비대면임에도 제품의 특장점을 효과적으로 전달할 수 있도록 할 것”이라고 강조했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr