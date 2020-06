서울 등 수도권서 27명 신규 확진

[아시아경제 김지희 기자] 중앙방역대책본부는 21일 0시 기준 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 48명 증가했다고 밝혔다. 이에 따라 코로나19 누적 확진자 수는 1만2421명이 됐다.

신규 확진자의 감염경로는 지역발생이 40명, 해외유입은 8명이다.

지역별는 서울과 경기에서 각각 17명, 10명씩 늘어 수도권 신규 확진자가 27명을 기록했다. 최근 집단감염이 발생한 대전에서도 10명이 추가로 확진 판정을 받았다.

