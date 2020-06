[골프토픽] '우울증 치료' 커크 "2부 투어서 부활 샷"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…크리스 커크(미국ㆍ사진)가 미국프로골프(PGA) 콘페리(2부)투어에서 '부활 샷'을 날렸다.

21일(한국시간) 미국 플로리다주 세인트오거스틴골프장(파72)에서 끝난 더킹앤베어클래식(총상금 60만 달러) 최종일 5언더파를 작성해 1타 차 우승(26언더파 262타)을 일궈냈다. PGA투어 통산 4승을 수확한 선수다. 2015년에는 세계랭킹 16위까지 치솟았고, 10월 미국과 세계연합의 대륙간 골프대항전 프레지던츠컵에도 출전했다. 2018년 9월 BMW챔피언십 이후 1년 넘게 투어를 떠났다는 게 흥미롭다.

커크는 지난해 5월 소셜 미디어를 통해 "알코올 중독과 우울증 치료를 위해 잠시 골프를 쉬겠다"며 "스스로 이 어려움을 이겨낼 수 있다고 생각했지만 몇 번의 실패 끝에 지금은 극복하기 어렵다는 사실을 깨달았다"고 고백했다. "언제 다시 돌아올지 모르겠지만 나와 가족을 위해 시간을 보내겠다"고 덧붙였다. 지난해 11월 마야코바클래식을 통해 복귀했지만 이후 5개 대회 연속 '컷 오프'를 당했다.

커크가 지난 15일 찰스슈왑챌린지를 공동 60위로 마친 뒤 2부 투어로 시선을 돌렸다는 게 이채다. 2010년 이후 무려 10년 만이다. 이번 우승으로 부활 모드를 만든 커크는 "2년 전 나와는 완전히 다른 사람이 됐다"면서 "주위 모든 분께 감사한 마음을 전하고 싶다"는 소감을 곁들였다. "빨리 집에 가서 아내와 세 아들을 안아주겠다"며 "앞으로 선수생활을 이어가는 좋은 계기가 되기를 바란다"고 기대했다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr