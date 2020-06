사진미술관·한식문화관 … 2023년까지 서울 '테마형 뮤지엄' 9곳 개관

'박물관·미술관 도시 서울' 총 14곳 확충

다양한 테마로 문화인프라 부족지역 불균형 해소

[아시아경제 조인경 기자] 오는 2023년 한국 사진사 140년의 역사를 한 눈에 볼 수 있는 국내 최초의 공공 '사진미술관'이 서울 도봉구에 문을 연다. 문화시설이 상대적으로 부족한 금천구엔 서남권 최초의 공공미술관인 '서서울미술관'이 생긴다. 이보다 앞서 2021년엔 성북구 삼청각에 K-푸드 한류를 선도할 한식문화 복합공간 '한식문화관'도 개관한다.

서울시가 오는 2023년까지 다양한 주제의 '테마형 뮤지엄' 9곳을 연이어 개관한다고 21일 밝혔다. 앞서 건립한 서울생활사박물관, 서울우리소리박물관, 돈의문역사관, 이음피음봉제역사관, 백남준기념관 등 5곳을 포함해 모두 14개 시설에 총 3400억원이 투입된다.

서울시는 시민 문화 향유권 확대와 지역 간 문화 불균형 해소를 위해 2015년부터 '박물관·미술관 도시, 서울' 프로젝트를 추진해오고 있다. 단순히 유물을 관람하고 보관하는 박물관에서 벗어나 다양한 주제의 특색 있는 박물관·미술관을 건립하는 것이 목표다.

특히 기존 박물관·미술관은 주로 도심권에 위치한 반면, 새로 지어질 시설들은 노원·도봉·금천구 등 문화인프라가 부족한 지역에 지어져 문화 격차를 해소하고 다양해진 시민 관심사를 반영하도록 추진된다.

새롭게 조성되는 테마형 뮤지엄 9곳은 서울공예박물관(2020년), 한양도성 유적 전시관(2021년), 평창동 미술문화복합공간(가칭·2021년), 한식문화관(2021년), 로봇과학관(2022년), 서울시 통합수장고(2022년), 서서울미술관(2023년), 서울사진미술관(2023년), 풍납동토성박물관(2023년) 등이다.

현재 서울시 등록 박물관·미술관 수는 총 175곳으로, 인구 100만명당 박물관 수는 17개에 불과하다. 영국 런던 215곳(100만명당 26개), 미국 LA 231곳(61개), 프랑스 파리 313곳(149개)에 비하면 크게 부족한 실정이다.

한편, 서울시는 '박물관·미술관 도시, 서울' 완성을 위해 시설 확충 뿐 아니라, 사립 박물관·미술관 활성화를 위한 다양한 지원 사업을 펼치고 있다. 각계 전문가들이 박물관 정책에 대한 다양한 의견을 제안하는 민관 협치기구 '박물관·미술관도시 서울 정책위원회'도 운영중이다.

박원순 서울시장은 "박물관·미술관은 도시의 문화 수준을 나타내는 바로미터임에도 불구하고 서울시내 박물관·미술관 수는 세계 주요 도시에 비해 부족하고 지역 간 문화 격차도 존재하는 실정"이라며 "시민 누구나 다양한 문화생활을 누릴 수 있도록 문화 소외 지역을 중심으로 '테마형 뮤지엄'을 확충하고 '세계적인 박물관·미술관 도시 서울'로 나아갈 수 있도록 지속적인 노력을 이어가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr