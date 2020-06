'놀면 뭐하니' 싹쓰리 타이틀곡 후보 선정...유재석, 이효리 노래에 "바로 이거야!!"(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 20일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서는 싹쓰리 멤버들이 타이틀곡 2차 블라인드 테스트로 후보곡을 뽑는 모습이 그려졌다.

이날 싹쓰리 멤버 유재석, 이효리, 비는 2차 블라인드 테스트로 타이틀곡 후보를 정했다. 먼저 '아 유 레디'를 들은 세사람은 맘에 들어하면서도 세 사람이 함께 부를 노래는 아니라고 합의를 봤다. 이효리는 "내가 해야겠다"며 린다G 솔로곡에 욕심을 드러냈다.

작곡가의 정체를 묻는 질문에 제작진은 "걸그룹 노래를 많이 쓰신 분"이라고 답했고, 유재석은 "상큼발랄한 이유가 있었다"며 납득했다. 이에 이효리는 제시, 엄정화, 화사와 함께 그룹을 결성하겠다고 말해 센 언니 그룹에 대한 기대감을 높였다.

이어 '타요 This Summer 타요'도 좋은 반응을 얻었는데, 작곡가가 박명수라는 말에 세 사람 모두 놀라는 눈치였다. 박명수라는 이름을 듣기 전에 이미 세 사람이 긍정적인 반응을 보였기에, 이효리가 "킵?"이라고 하자 유재석이 바로 "스킵"이라고 답해 웃음을 자아냈다.

다음은 뮤지의 'Sad Summer'였다. 함께 작업한 유재석은 잠깐 포커페이스를 유지하려 했지만, 이효리가 듣자마자 "뮤지네 뮤지"라고 맞췄다. 또한 중간 부분에 뮤지가 직접 목소리를 넣어 정체가 탄로나고 말았다. 비는 이 노래를 맘에 들어했다.

'Oh My Summer'는 청량미 넘치는 도입부가 유두래곤의 귀를 사로잡았고, 자연스러운 파트 분배와 90년대 향수를 자극하는 멜로디가 특징이었다. 하지만 비는 "린다G가 채리나 스타일이면 좋겠는데 이 곡엔 그럴만한 임팩트가 없다"고 지적했고, 유재석도 "약간 심심하다"고 평했다.

이어 '그 여름을 틀어줘'는 싹쓰리 각자의 대표곡을 인트로로 깔아 처음부터 좋은 인상을 남겼다. 이 곡도 타이틀곡 후보로 올렸다.

마지막은 '다시 그 여름 바닷가'였다. 유재석은 인트로를 듣자마자 "이거야!"라며 "가사도 잘썼다"고 연이어 칭찬을 했다. 감상후에도 "내가 전형적인 탑 100 귀다. 이건 순위에 있는 노래다"라고 흥분했다. 비도 "형이 이 정도로 좋아하는 건 처음 본다"고 말했다.

그러자 이효리가 그제서야 자신이 가사를 썼다고 실토해 유재석과 비를 놀래켰다. 이효리가 가사를 써서 멜로디를 의뢰한 곡이라는 것. 이효리는 "5분 만에 생각난 가사다. 예전에 활동하던 시절이 여름 바다 같아서 지은 가사"라고 설명했다.

블라인드 테스트 최종 결과 타이틀곡 후보는 'COOL한 42', 'Clean Up', '그 여름을 틀어줘', '다시 여름 바닷가' 이렇게 4곡이 선정됐다. 한편 다음주는 슈스스 한혜연의 스타일링으로 한껏 멋을 낸 싹쓰리의 모습을 예고해 눈길을 끌었다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr