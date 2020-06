[포토]김수영 양천구청장, 도시농업공원 텃밭에 물 주기

[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 19일 양천 도시농업공원(서울 양천구 신월동 산174-1)에서 텃밭에 물을 주었다

양천 도시농업공원은 주민들을 위한 녹지공원으로 구는 2만4078㎡(7284평)의 부지에 텃밭을 조성해 식용꽃·상추·방울토마토 등 다양한 채소를 길러 푸드마켓뱅크를 통해 취약계층에게 기부하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr