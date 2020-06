[아시아경제 박형수 기자] SK바이오팜이 지난 17일부터 18일까지 이틀 동안 국내와 해외 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과에 따라 공모가를 4만9000원으로 확정했다.

SK바이오팜은 전체 공모 물량의 60%인 1175만주에 대해 진행한 수요예측에 1076개 기관이 참여해 경쟁률 835.66대 1을 기록했다고 20일 밝혔다.

공모가 희망 범위는 3만6000~4만9000원이었다. 수요예측 결과에 따라 공모가를 밴드 상단인 4만9000원으로 확정했다. 총 공모 금액은 9593억원으로 확정했다. 공모가 기준 시가총액은 3조8373억원 규모다.

SK바이오팜은 일반투자자 공모주 청약을 오는 23일과 24일 이틀 동안 진행한다. 다음달 2일 유가증권시장에 상장한다.

