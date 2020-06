캘리포니아·텍사스·플로리다주 코로나19 환자 최대 수준

[아시아경제 박형수 기자] 미국에서 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재유행 우려가 커지고 있다. 미국에서 인구가 많은 주(州)에 속하는 캘리포니아·텍사스·플로리다주 등을 비롯해 8개 주에서 코로나19 신규 환자가 빠르게 늘고 있다. 오하이오주는 '2차 봉쇄 조치'도 고려하는 것으로 알려졌다.

CNN은 19일(현지시간) 코로나19 신규 확진자 발생 결과를 자체 분석해 미국 8개 주에서 7일간의 하루 평균 신규 환자가 가장 높은 수준을 기록하고 있다고 보도했다.

미국 내 인구가 가장 많은 상위 3개주인 캘리포니아·텍사스·플로리다주를 포함해 애리조나·네바다·오클라호마·사우스캐롤라이나·유타주에서 신규 환자가 빠르게 증가했다.

캘리포니아주는 7일 동안 하루 평균 신규 환자가 3387명으로 가장 많았다. 텍사스주는 평균 신규 환자가 2657명, 플로리다주는 2408명을 기록했다.

캘리포니아주와 플로리다주, 애리조나주는 19일 하루 신규 환자가 역대 최대치를 기록했다. 캘리포니아주는 4317명, 플로리다주는 3822명, 애리조나주는 3246명에 달했다.

미 질병통제예방센터(CDC)는 다음달 11일까지 미국의 코로나19 사망자가 최대 14만5000명까지 늘어날 수 있다고 전망했다. 미국 존스홉킨스대는 미국의 코로나19 확진자 수가 221만5587명으로 집계했다. 사망자 수는 11만8991명에 달했다.

코로나19가 다시 확산하는 양상을 보이면서 캘리포니아주는 의무적으로 마스크를 착용하도록 했다. 앞서 애리조나·텍사스주도 지방정부가 기업체·점포에 마스크를 착용하도록 요구할 수 있도록 했다.

