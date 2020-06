[종합]"나라면 벌써 물러났다" 설훈 與최고위원, 윤석열 사퇴 압박

설훈 "장관과 갈등, 결판 져야"… 黨지도부 처음으로 공개 요구

김용민 "지휘권 남용한 대검의 감찰무마 사건"

최강욱 "윤 총장 시간 끌며 억지 부리겠지만, 이미 엎질러진 물"

통합당 "임기 남은 총장 왜 흔드나"

[아시아경제 한승곤 기자] 한명숙 전 국무총리의 뇌물수수 사건에 대한 검찰의 위증교사 의혹 감찰 문제를 두고 여권과 검찰의 갈등이 치닫고 있다. 여당 최고위원은 윤석열 검찰총장의 거취 문제까지 공개 거론했다. 더불어민주당 지도부에서 윤 총장의 거취 문제가 직접 언급된 건 이번이 처음이다.

설훈 민주당 최고위원은 19일 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 "하루 이틀도 아니고 추미애 법무부 장관과 각을 세운 지 얼마나 됐느냐, 그런 상황에서 행정이 제대로 돌아가겠느냐?"면서 "적어도 책임 있는 자세를 갖춘 사람이라면, 나라면 물러나겠다"라고 말했다.

설 최고위원은 "(검찰총장의) 임기 보장과 상관없이 (법무부 장관과의) 갈등이 이렇게 일어나면 물러나는 것이 상책"이라고도 했다.

설 최고위원은 이날 YTN라디오 `노영희의 출발 새아침`과의 인터뷰에서도 "윤 총장이 정부와 적대적 관계라고까지 하기는 지나치지만 어쨌든 각을 세운 건 만천하가 아는 사실"이라며 "장모 사건 등으로 조금 진중하는가 했더니, 이렇게 또 장관과 각을 세우는 것은 잘못된 것"이라고 비판했다. 또한, 그는 "(법무부 장관과의 갈등을)조만간 결판을 지어야 한다"고 강조하기도 했다.

설 최고위원에 이어 다른 민주당 지도부 인사들도 윤 총장을 비판하고 나섰다. 박주민 민주당 최고위원은 이날 회의에서 "이 사건 재배당은 감찰부의 독립성을 훼손한 것"이라고 주장했다.

같은 당 김용민 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "감찰 사건을 법적 근거도 없는 비직제기구인 서울중앙지검 인권감독관에게 배당한 것은 지휘권을 남용한 대검의 감찰무마 사건"이라고 지적했다.

이어 "법무부와 검찰의 충돌이 아니고, 대검이 법률을 위반하고 법무장관의 정당한 지시에 불복한 것이 핵심"이라며 "감찰무마에 대한 조사와 적절한 조치가 필요하다"고 주장했다.

범여권 정당인 열린민주당도 검찰 비판에 나섰다. 최강욱 열린민주당 대표는 자신의 페이스북에 올린 글에서 "장관이 감찰 방해 사실을 확인하고 제자리로 돌리라는 지시를 했다"며 "윤 총장은 시간을 끌며 억지를 부리겠지만, 이미 엎질러진 물"이라고 강조했다.

황희석 열린민주당 최고위원은 전날(19일) 페이스북에 "한명숙 총리에 대한 위증교사의 공작이 벌어진 시기와 윤석열 총장이 대검 중수부에 근무하던 기간 사이에 겹치는 것이 있지 않은가"라고 썼다.

한편 여권에서 윤 총장에 대한 비판이 잇따르고 사실상 사퇴 요구까지 나오자 미래통합당은 "'법대로'를 외치며 강제로 원 구성을 한 여당이 왜 검찰청법에 임기가 2년으로 정해진 검찰총장을 흔드는가"라고 비판했다.

이날 배준영 통합당 대변인은 구두논평을 통해 그는 "국민은 윤 총장이 사퇴하면 조국 사태, 정의기억연대 회계 부정 의혹, 울산시장 선거개입 의혹 등이 어떻게 될지 궁금해한다"고 지적했다.

같은 당 홍문표 의원은 YTN라디오에 함께 출연한 설 최고위원을 향해 "차라리 추 장관이 검찰총장을 하고, 윤 총장이 장관을 하는 게 낫다"며 "검찰총장의 역할에 발을 묶는다는 것은 있을 수 없는 일"이라고 지적했다.

홍 의원은 "대통령이 임명한 검찰총장"이라며 "이렇게 사사건건 장관 자리에 앉아서 `이거 해라, 저거 해라`하면 대한민국 검찰이 어떻게 일을 하느냐"고 목소리를 높였다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr