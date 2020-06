'코로나 방역이 최고의 서비스' … 수시 소독에 바쁜 고속道 휴게소

서여주휴게소, 식당 테이블 칸막이에 방역활동 '올인'

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 이천지사 서여주휴게소(양평·마산방향)는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 지역사회 감염을 차단하기 위한 전방위적 방역활동을 펼치고 있다고 19일 밝혔다.

서여주휴게소는 코로나19 확산 추세가 빨라진 3월부터 식당가와 편의점 등 주요 동선을 중심으로 수시 소독활동을 벌이는 한편 식당 테이블에는 칸막이를 설치했다. 이와 함께 생활 속 거리두기와 관련한 구체적 실행방안을 실행하면서 직원 발열체크, 손소독제 비치를 통해 감염 차단에 부심하고 있다.

김진수 휴게소 소장은 "어려운 시기에 고속도로를 이용하시는 고객분들이 안심하고 이용하실 수 있도록 방역에 모든 정성을 다하고 있다"면서 "휴게소에서 근무하는 종사자들도 코로나19로 인한 피해 없이 근무할 수 있는 환경 마련에 최선을 다하고 있다"고 전했다.

