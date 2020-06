대한제강, 철근 제조업체 와이케이에스 주식 51% 취득

[아시아경제 이민지 기자] 대한제강 대한제강 084010 | 코스피 증권정보 현재가 8,040 전일대비 280 등락률 +3.61% 거래량 305,541 전일가 7,760 2020.06.19 15:30 장마감 close 은 19일 철근제조업체인 와이케이에스 주식 183만6000주를 468억3636만원에 취득했다고 공시했다. 이는 자기자본대비 10.14%에 해당한다.

취득 후 대한제강 대한제강 084010 | 코스피 증권정보 현재가 8,040 전일대비 280 등락률 +3.61% 거래량 305,541 전일가 7,760 2020.06.19 15:30 장마감 close 의 와이케이에스 지분율은 51%다. 회사 측은 “지분 인수를 통한 시너지 효과 창출과 철근사업 역량을 강화할 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr