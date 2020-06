[아시아경제 이민지 기자] 신흥 신흥 004080 | 코스피 증권정보 현재가 9,040 전일대비 50 등락률 -0.55% 거래량 7,066 전일가 9,090 2020.06.19 15:30 장마감 close 은 19일 이용익 대표이사가 장내매수를 통해 보통주식 1만3925주를 샀다고 공시했다. 이에 따라 최대주주 및 특수관계인의 주식보유 비율은 77.58%에서 77.72%로 늘었다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr