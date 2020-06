[아시아경제 금보령 기자] 압타바이오 압타바이오 293780 | 코스닥 증권정보 현재가 34,050 전일대비 300 등락률 +0.89% 거래량 541,393 전일가 33,750 2020.06.19 15:30 장마감 close 는 '3-페닐-4-프로필-1-(피리딘-2-일)-1H-피라졸-5-올 염산염의 신규 결정형 고체화합물' 관련 오스트레일리아 특허를 취득했다고 19일 공시했다.

압타바이오 측은 "이번 특허는 당뇨병성 신증, 비알코올성 지방간(NASH) 등의 염증 및 섬유화 질환의 치료제로서 개발 가능하다"며 "이를 활용해 다양한 염증 및 섬유화 질환 치료제를 개발할 계획"이라고 설명했다.

