‘광주상생카드’ 8월까지 특별할인 연장

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 코로나19 발생에 따른 위축된 지역경제 활성화를 위해 광주상생카드 10% 특별할인 기간을 당초 이달 말에서 오는 8월 말까지 연장한다고 19일 밝혔다.

오는 8월 말 이후 특별할인 기간 연장 여부는 재원확보 상황 등을 고려해 추후 결정할 예정이다.

광주상생카드는 지난 15일 기준 총 4456억 원이 발행돼 소상공인 매출 증대에 기여하고 지역경제의 활력소로 자리 잡고 있다.

특히 코로나19 위기 극복을 위해 지급되는 가계긴급생계비, 긴급재난지원금, 저소득층 한시생활 지원금 등 2420여억 원의 각종 정책자금을 상생카드로 지급해 지역 소상공인 매출증대와 경제 활성화에 크게 기여하고 있다.

박남언 시 일자리경제실장은 “광주상생카드의 정책적 활용과 사용자 및 소상공인에 대한 혜택 제공으로 관심이 날로 높아지고 있다”며 “광주상생카드가 코로나19로 위축된 소비 진작에 마중물이 돼 지역경제 활성화에 도움이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr