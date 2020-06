부산항만공사, 급변 환경 대비 대대적 조직 개편

7월1일부터 혁신성과부 등 2개 부서 신설 ‥ 신항지사 명칭 변경

혁신·지속가능한 성장·스마트 해운항만물류 시스템 구축

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항만공사(BPA)가 급변하는 대내외 환경에 대비하기 위해 대대적인 조직 개편을 단행했다.

BPA는 지난 4월 1일부터 코로나19 대응을 위한 전사적 위기관리체제(ERM)를 가동해온 데 이어 7월 1일부로 부산항과 BPA의 제2의 도약을 이루어 낼 조직 체계로 개편한다고 19일 밝혔다.

주요 내용은 4차 산업혁명, 코로나19 등 급변하는 환경에 대응하고 스마트 해운항만물류 시스템 구축, 친환경 항만 조성, 사업의 글로벌화, 사회적 가치 실현 강화, 내부혁신 등이다.

이번 조직개편은 남기찬 사장 취임 이후 조직의 슬림화와 업무 효율을 강화하는 1차 개편 이후 2번째이며, 조직진단을 통해 기존 조직체계의 보완점을 찾아 해외 주요 PA 등 글로벌 조직운영 트렌드를 분석·조직 설계에 반영하는 등 새로운 환경 속에서 공사의 지속가능한 전략 실행과 사장 경영방침의 효율적 수행을 위한 혁신 의지를 담아 2개 부서를 신설하는 등 조직을 확대 재정비했다.

새 조직 편제는 현행 3본부 2단 11실 9부 3소(23개부서)에서 3본부 2단 12실 10부 1지사 2소(25개 부서)로 조정된다.

주요 개편 내용은 대내외 평가업무를 일원화하고 혁신을 통한 조직 성과창출과 인적자원개발 전문성 강화를 위한 혁신성과부 신설, 항만 대기질 개선 등 미세먼지 걱정없는 녹색항만 구현을 위한 그린환경부 신설, 전사 R&D 업무의 총괄기능 수행을 통한 혁신성장 기반 조성을 위해 물류연구부를 글로벌사업단에서 직할로 이관하는 것이다.

또 공기업의 사회적 책임경영 구현 업무 집중을 위해 사회가치실 업무 기능 조정, 세계 제2위 환적중심 항만의 경쟁력과 역할이 중요해진 신항의 현장중심 기능 강화를 위해 신항지사로 명칭 변경키로 했다.

정보기술을 활용한 데이터 기반 스마트 경영관리 시스템 구축을 위해 정보보안부를 정보융합부로 명칭을 조정했다. 2단계 재개발사업 본격화에 따라 속도감 있는 사업 추진과 새로운 사업 발굴과 도심재생의 성격을 반영해 재개발사업단을 항만재생사업단으로 명칭을 변경했다.

남기찬 사장은 조직진단, 직무평가 등 과정에서부터 참여해 항만공사의 미래 핵심사업과 기능 조정이 필요한 업무를 도출하고 그 기능을 수행할 조직모델을 설계했다. 본부별 워크숍, 노동조합 워크숍 등을 통해 각 본부별, 직급별 다양한 시각의 의견을 적극 반영했다는 게 공사 측 설명이다.

BPA는 코로나19 여파로 인해 전 세계가 긴장의 끈을 놓을 수 없는 상황에서 선제적으로 비상 조직 체계를 정비해 조직을 운영한다는 방침이다.

현재까지 부산항 항만물류산업 종사자들의 감염 발생이 나타나지 않는 등 성공적인 조직운영을 해오고 있다는 평가다.

남 사장은 “이번 직제개편은 전 임직원이 주인의식을 가지고 열정적으로 토론한 결과물이라면서, 불확실성이 가중되는 현 시점에서 부산항과 BPA의 지속가능한 성장 토대를 마련하고 내부 혁신을 통한 새로운 항만기업의 모습으로 도약하기 위해 모든 역량을 쏟았다”고 말했다. 새 직제는 7월1일부터 시작된다.

