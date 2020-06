본지 6월18일 자 온라인 '"목숨보다 수업이 더 중요한가" 등교개학 후 초중고 잇단 확진, 학부모 '분통'' 제하의 기사에서 확진자가 발생한 학교는 경기 시흥중이 아니라 경기 시흥 정왕중이므로 바로잡습니다.

혼란을 드린 데 대해 시흥 중학교 관계자와 독자 여러분께 진심으로 사과드립니다.