[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전주시 팔복동 자동차 폐차장에서 화재가 발생해 소방당국이 진화에 나섰다.

19일 오전 11시 50분께 전북 덕진구 팔복동의 한 폐차장에서 전주 화재가 발생했다.

화재가 발생하자 출동한 소방대원들이 진화에 나서고 있지만 적재된 차량들이 많아 화재 진화에 큰 어려움을 보이고 있다.

이와 함께 전주 화재로 인근 주변으로 유독가스가 새어나와 이 지역 주민들이 큰 고통을 호소하고 있다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr