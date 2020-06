기재차관 "정부 내 기업 구조조정 TF 없다…매주 현안 관리"

[아시아경제 장세희 기자]김용범 기획재정부 1차관은 19일 "정부 내에 별도로 현안 기업 구조조정을 위한 구조조정 태스크포스(TF)가 구성돼 대응 중이라는 풍문을 들었지만, 그 풍문은 전혀 사실이 아니다 "고 말했다.

김 차관은 이날 정부서울청사에서 7차 비상경제 중앙대책본부 회의 정례브리핑에서 "문재인 정부 들어와서 현안 기업 구조조정과 관련해서는 산업 경쟁력 관계장관회의가 있다"며 이같이 밝혔다. 이어 "산업 경쟁력 관계장관회의를 보좌하는 구조조정 실무협의체 외에 별도 협의체는 일절 없다"고 강조했다.

구조조정 실무협의체와 관련해 그는 "제가 실무협의체를 주재하고, 이 협의체에는 금융위원회·산업통상자원부·국토교통부·해양수산부 등 관계 부처 차관들이 참석한다"고 말했다. 또 "산업은행과 수출입은행 등 채권 금융기관을 비롯해 금융감독원 등이 참여한다"고 밝혔다.

김 차관은 구조조정 3대 원칙으로 대주주의 책임, 이해관계자의 고통 분담, 지속 가능한 경영 회생방안 마련 등을 꼽았다. 그는 "이외에 산업 경쟁력, 고용, 지역 경제 영향 등도 고려해 구조조정 현안을 논의하고 있다"고 덧붙였다.

