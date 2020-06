조해진 "민주당, 국회 이어 지방의회 의장단도 독식하려 하나"

[아시아경제 이지은 기자] 조해진 미래통합당 의원이 더불어민주당이 국회에 이어 지방의회까지 집권당 독식 구도를 밀어붙이고 있다고 비판했다.

조 의원은 19일 페이스북을 통해 "후반기 원구성을 앞두고 민주당 사무처가 지방당에 공문을 보내, 전반기 의회에서 야당에게 배정됐던 부의장직을 박탈해서 여당이 독점할 것을 강요하고 있다"며 이같이 비판했다.

조 의원실이 공개한 민주당 사무처 공문에는 의장 및 부의장 선출을 당론으로 정하고 이에 협조하지 않으면 징계에 처해질 수 있다는 내용이 담겨 있다.

조 의원은 "전반기에 민주당이 의장과 부의장을 가져간 경우 후반기에는 부의장 자리를 통합당으로 배분하는 등의 관례가 이어져왔다"며 "하지만 민주당은 의장·부의장 선출방법을 당론으로 정하고 어길 경우 해당행위로 징계를 내린다고 해 중앙당 차원에서 의장단 선출에 직접적으로 개입하고 있는 상황"이라고 지적했다.

그는 "민주당 소속 광역·기초 의원들은 통합당에 부의장 자리를 줘야한다는 의견과 당의 의견을 따라야한다는 의견으로 팽팽하게 대립하고 있다"며 "경기 지역의 경우 다수당을 차지하고 있는 민주당이 선출과정을 거치지 않고 의장단을 추대한다는 말까지 나오고 있다. 문재인 대통령의 대선 공약인 자치분권 추진에도 역행하는 처사"라고 꼬집었다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr