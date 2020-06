[아시아경제 이민지 기자] 자이에스앤디 자이에스앤디 317400 | 코스피 증권정보 현재가 6,830 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,390 2020.06.19 07:54 장시작전(20분지연) close 는 19일 계열사 지에스네오텍이 소유하고있던 자이에스앤디 자이에스앤디 317400 | 코스피 증권정보 현재가 6,830 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,390 2020.06.19 07:54 장시작전(20분지연) close 주식 전량(150만주)을 시간외 매매 방법을 통해 처분했다고 공시했다. 이에 따라 최대주주 보유량은 66.77%에서 61.7%로 줄었다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr