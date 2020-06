광주경찰, 선진 교통 문화 확산 ‘총력’

사업용 자동차 법규위반 집중 단속 추진

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주경찰이 선진 교통 문화 확산을 위해 사업용 자동차 법규위반 집중 단속을 추진한다.

18일 광주지방경찰청(청장 최관호)에 따르면 최근 3년간 사업용자동차에 의한 교통사망사고는 감소 추세이나, 보행자 중 대다수가 ‘보행 중 교통사고 위험을 느낀다’고 응답할 정도로 보행자 체감안전도는 저조한 편으로 나타났다.

특히 택시·버스 등 사업용 자동차의 보행자 보호의무 준수 등 준법·안전운행을 바라고 있는 것으로 조사됐다.

이에 따라 광주경찰은 사업용자동차가 교통문화에서 차지하는 영향력이 매우 크다고 판단하고, 사업용 자동차의 준법운행을 통해 선진 교통문화를 확산하기 위하여 주요법규위반 단속 및 계도뿐만 아니라 광주시 및 교통안전공단과 협업해 홍보·교육 활동도 강화할 예정이다.

먼저 오는 22일부터 28일까지 1단계로 집중단속에 앞서 언론 보도 및 운수업체 방문 등을 통해 단속 취지와 기간을 예고하고 현장 교통안전 교육도 병행하는 등 홍보 활동을 적극적으로 실시할 계획이다.

교통경찰 팀장 및 과장 등이 권역별 운수업체를 방문해 사업용 자동차 운전자를 대상으로 보행자 보호 중심의 운전의식 고취 위한 교육을 전개할 방침이다.

또 운수업체 사업자 등에게 자발적인 교통법규 준수와 보행자 사망사고 줄이기에 동참을 구하는 서한문을 발송하는 등 다각적인 노력을 기울일 예정이다.

사업용 자동차 집중단속은 오는 29일부터 내달 12일까지 실시한다.

이 기간 동안 보행자의 안전을 위협하는 주요 법규위반행위에 대해서 무관용 원칙에 입각해 단속을 실시한다. 횡단보도 보행자 보호 의무 불이행, 과속·신호 위반, 중앙선 침범, 불법 유턴 등이 중점 단속 대상이다.

특히 보행자 통행량이 많은 장소·시간대를 선정해 캠코더 단속도 활용하며, 어린이 교통안전을 위해 스쿨존에서 위반행위에 대해서는 특히 단속 활동을 한층 강화할 방침이다.

야간·심야에도 단속 활동 전개하여 사업용 자동차 운전자의 경각심을 제고하고 일반 운전자와 동일하게 예외 없이 음주단속을 실시한다.

광주지방경찰청 관계자는 “대표적인 사업용 자동차인 택시나 버스의 운전문화가 지역의 교통문화와 교통안전의 가늠자다”며 “교통법규 준수 및 보행자 보호를 우선하는 사업용 자동차의 교통문화 정착을 통해 우리 광주지역의 선진 교통문화 확산을 이룰 수 있도록 사업용 자동차 운전자의 적극적인 협조를 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr