무안의용소방대원, 농약 살포 기계 활용 창고화재 진화

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안소방서(서장 박원국)는 몽탄면 의용소방대원이 지난 17일 몽탄면 대치리에서 발생한 주택 창고화재를 초기에 진압한 사실이 알려져 본보기가 되고 있다.

18일 무안소방서에 따르면 장충기 몽탄면 의용소방대원은 화재가 발생한 주택 근처에서 양파 작업을 하던 중 주택에서 연기가 나는 것을 보고 경운기를 타고 화재 현장으로 이동해 경운기에 설치된 농약 살포 기계로 화재를 초기 진압했다.

주택의 비 가림막에서 사용 중이던 중탕기 부근에서 발생한 화재로 샌드위치 패널 구조의 건물로 초기진화에 실패했을 경우 급속하게 연소 확대돼 더 많은 재산피해가 발생할 수도 있었다.

장충기 대원은 “의용소방대원이라는 사명감과 평상시 화재진압 및 장비 조작 훈련 등을 통해 화재 초기 진화하는 데 어려움 없었으며 앞으로도 지역 주민의 안전에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박원국 무안소방서장은 “의용소방대원의 초기 소화 활동으로 소중한 보금자리를 지킬 수 있었다면서 화재 발견 후 신속한 대처로 초기진화에 성공한 의용소방대원의 노고에 감사하다”고 전했다.

