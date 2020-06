北 "연락사무소 폭파는 1단계에 불과…상상 뛰어넘을 수도"

노동신문, 더 강력한 추가조치 경고

다만 전날 정부 경고에는 반응 안 해

조선신보 "남한 행동 따라 北보복 달라져"

북한이 개성 남북공동연락사무소를 폭파한 지 이틀 만에 더 강력한 추가 조치를 내놓을 수 있다고 18일 거듭 경고했다. 다만 전날 정부의 강력한 대북 경고에는 반응을 내놓지 않았다. 17일 김여정 노동당 제1부부장의 담화와 인민군 총참모부 대변인 입장문, 장금철 통일전선부장 담화, 조선중앙통신 논평을 잇따라 공개하며 '말폭탄 릴레이'를 펼친 것과 달리 다소 속도를 조절하는 모양새다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 18일 '가장 철저하고 무자비한 징벌 의지의 과시' 제목의 정세론해설 기사에서 "(연락사무소 폭파는) 첫 시작에 불과하다"며 "연속 터져 나올 정의의 폭음은 사태의 추이를 놓고 떠들어대는 자의 상상을 훨씬 뛰어넘는 것으로 될 수도 있다"고 주장했다.

신문은 "우리 군대의 자제력은 한계를 넘어섰다"며 "구체적인 군사행동 계획이 검토되고 있다는 군대의 발표를 신중히 대해야 할 것"이라고 강조했다.

인민군 총참모부는 전날 대변인 발표를 통해 금강산 관광지구와 개성공업지구 군대 전개, 비무장지대 초소 진출, 접경지역 군사훈련, 대남전단 살포를 예고했다.

남측에 남북관계 경색의 책임을 돌리며 대남비난도 이어갔다.

신문은 대북 전단 살포를 두고 '사실상의 선전포고'라고 표현하며 "신의와 약속을 헌신짝처럼 저버린 것이 누구인데 저들이 빚어낸 사태의 책임까지도 우리에게 뒤집어씌우려고 오만불손하게 놀아대느냐"고 반문했다.

이어 남측을 "비겁하고 나약하며 저열한" 상대로 매도하며 남북관계를 더는 논할 수 없고, 남북간 접촉공간도 필요 없다고 덧붙였다.

다만 이날 오전에는 전날과 달리 주요 당국자들의 잇단 담화를 통한 수위 높은 대남 비난은 나오지 않았다.

전날 청와대가 이례적으로 김여정 노동당 제1부부장의 담화를 두고 "무례한 어조", "몰상식한 행위"라며 맹비난을 쏟아냈지만, 이에 대해서는 일절 반응을 내놓지 않은 셈이다. 남북이 '강 대 강' 대치로 치닫기 전에 북한이 숨 고르기에 나서는 것 아니냐는 관측도 나온다.

한편 북한 입장을 대변하는재일본조선인총연합회 기관지 조선신보는 남측의 향후 행동과 대응에 따라 북한의 보복 조치가 달라질 것이라고 주장했다.

신문은 이날 '무맥무능한 남조선 당국자들에 의해 초래된 위기' 제목의 기사에서 "금후(이후) 조선의 연속적인 대적행동 조치의 강도와 결행 시기는 남조선 당국의 처신·처사 여부에 따라 정해질 것"이라고 했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr