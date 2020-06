[아시아경제 이현주 기자] 서울시교육청 산하 교육연구정보원은 고1·2학년 진학지도 온라인 설명회를 제작해 19일부터 제공한다고 18일 밝혔다. 진학지도 온라인 설명회는 고1·2학년 담당교사 및 학부모를 대상으로 하며 2022·23학년도 대학입학전형에 대비한 내용이다. 2015 개정 교육과정의 이해와 과목선택 지도, 고1·2 학생의 학교 생활과 진학지도 방안 등이 담긴다. 동영상 자료는 서울진로진학정보센터 홈페이지와 서울시교육청 및 교육연구정보원 유튜브 채널을 통해 제공된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr