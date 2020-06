브랜드 가장 많은 프랜차이즈는 '더본코리아' … 22개 운영

서울시, 2019년 가맹사업 정보공개서 분석

평균 창업비용 1억3200만원 … 2곳 중 1곳은 가맹점 10개 미만

[아시아경제 조인경 기자] 지난해 말 기준으로 서울에는 1900개 가맹본부와 2470여개 브랜드가 등록돼 있으며, 이들이 운영하는 가맹점은 전국적으로 16만3000여개에 이르는 것으로 나타났다. 브랜드 평균 생존율은 개업 1년 후에는 93.4%였으나 3년이 지나면 79.4%로 떨어졌다.

서울시가 18일 발표한 '2019년 서울의 프랜차이즈 분석결과'에 따르면, 서울시에 등록된 가맹본부는 총 1900개, 브랜드는 2467개, 가맹점은 16만3338개(전국 분포)로 집계됐다. 가맹사업 정보공개서에 등록된 현황을 토대로 한 수치이다.

업종별로는 외식업(한식, 프랜차이즈 등)이 가맹본부(65.6%)와 브랜드(67.0%), 가맹점 수(36.4%) 전 분야에서 가장 높은 비율을 보였다. 도소매업(편의점, 화장품 등)은 본부와 브랜드 수에 비해 가맹점 수가 많았는데 이는 도소매업종의 대기업화 현상으로 풀이된다.

전국 데이터(가맹본부 5175개, 브랜드 6353개, 가맹점수 25만4040개)와 비교하면, 가맹본부의 36.7%, 브랜드의 38.8%, 그 소속 가맹점의 64.3%가 서울시에 등록돼 있고, 매년 증가추세인 것으로 분석됐다.

업종별로는 지난 3년간 서비스업(교육, 이미용, 숙박, 약국 등)과 외식업의 가맹본부, 브랜드, 가맹점은 소폭 증가 추세였다. 그 사이 도소매업은 가맹본부와 브랜드는 감소했지만 가맹점 수는 늘었다.

또 가맹본부 소재지는 5곳 중 1곳이 강남구(21.1%, 400개)에 위치하고 있었고, 이어 서초(9.9%, 188개), 마포(8.6%, 164개), 송파(7.8%, 148개), 영등포(5.1%, 97개) 순을 보였다. 대부분(85.7%)의 가맹본부는 법인사업자였다.

2019년 기준 서울시 등록 가맹본부 중에서는 ㈜더본코리아가 가장 많은 22개 브랜드를 운영하고 있었는데, 가맹점 수도 1341개로 가장 많았다. 두 번째로 브랜드가 많은 곳은 ㈜이랜드이츠(12개), ㈜플레이타임그룹(12개)이며, 가맹점 수로 보면 ㈜훌랄라(480개), ㈜이랜드이츠(210개) 순이었다.

브랜드의 생존율을 살펴보면, 개업 후 1년차 평균은 93.4%였으며, 2년차 82.0%, 3년차 79.4%로 줄어드는 추세였다. 업종별 생존율은 도소매업이 1년차 94.1%, 3년차 91.3%로 높은 편이었고, 외식업은 1년차 93.5%, 3년차 77.7%로 외식업종의 경우 3년이 지나면 10곳 중 2곳 이상은 폐업하는 것으로 나타났다. 서비스업은 1년차 93.1%, 3년차 82.2%였다.

또 서울시에 등록된 2467개 브랜드 중 직영점이 없는 곳이 총 1348개로 과반을 넘었고, 특히 지난해 신규 등록한 345개 브랜드는 74.0%에 달하는 257개가 직영점을 운영하지 않는 것으로 조사됐다. 업종별로는 서비스업과 외식업에서 25개 이상의 직영점을 보유한 브랜드가 각각 1.5%, 1.2%에 불과했으나 도소매업은 26.4%로 높은 편이었다.

100개 이상의 가맹점을 보유한 브랜드는 전체 2467개 브랜드 중 10%에 해당하는 246개였다. 가맹점이 10개 미만인 브랜드는 전체의 58.5%에 달하는 1442개였다.

가맹점 평균 창업비용은 1억3242만원으로 조사됐다. 이 중 가맹비는 1137만원, 보증금 480만원, 교육비 338만원이었고, 가장 높은 비중을 차지하는 항목은 인테리어, 설비비용 등 기타비용으로 1억1286만원이었다.

지난해 가맹사업 정보공개서 항목으로 추가된 '차액가맹금', 이른바 물류마진에 대해선 전체 2467개 브랜드 중 30.5%에 해당하는 752개 브랜드만이 '있다'고 답했다. 차액가맹금은 가맹본부가 구입한 가격과 가맹점사업주에 공급하는 상품, 원재료, 부재료 등의 가격 차액이다.

서울시는 이 항목이 산정방법에 대한 본부와 가맹점간 인식 차이 등으로 실제 상황에 차이가 있을 수 있다고 보고 하반기 실태 조사를 실시할 계획이다.

