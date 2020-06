온라인 가족독서모임 '중랑숲북클럽' 55초만에 모집 마감

유아~초등저학년 자녀 포함 20가족 대상으로 온라인 가족독서모임 운영...매월 무료로 제공되는 도서 읽고 2가지 미션 수행, 중랑숲북클럽 플러스도 모집

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 온라인 가족독서모임 ‘중랑숲북클럽’ 1기가 55초만에 모집을 마감했다고 밝혔다.

지난달 26일 중랑숲어린이도서관에서 중랑숲북클럽에 참여할 20가족을 선착순으로 모집했다.

중랑숲북클럽은 유아~초등저학년 자녀가 포함된 가족을 대상으로 하는 온라인 가족독서모임으로, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따라 생활 속 거리두기에 적합한 독서교육을 위해 마련됐다.

활동기간은 이번 달부터 11월까지다.

회원들에게는 매월 아이와 어른을 위한 도서가 각 1권씩 제공되며, 이를 읽고 서평쓰기 및 월별주제와 관련된 총 2개의 미션을 수행해야 한다.

이번 달 주제는 ‘전염병’으로, 부모는 알베르 카뮈의 ‘페스트’, 아이는 하이디 트르팍의 ‘바이러스 빌리’를 읽고 손 씻기 등 바이러스 예방과 관련된 사진을 촬영, 도서관 홈페이지 게시판에 올리면 된다.

이번에 참여하지 못해 아쉬워하는 구민들을 위해 중랑숲북클럽+(플러스)도 운영한다. 미션도서를 도서관이나 서점 등에서 스스로 찾아 읽고 1개의 미션을 수행하는 방식으로, 추첨을 통해 매월 4명에게 아동도서를 제공한다.

구는 영유아기에 책 읽는 습관을 형성하자는 취지에서 ‘취학 전 천 권 읽기’ 사업을 추진하고 있다. 현재 1201명이 참여하고 있으며 18명의 어린이가 벌써 1000권을 읽는 데 성공했다.

류경기 중랑구청장은 “가족과 함께 책을 읽는 경험은 아이를 훌륭한 독서가로 성장시키는 중요한 요소”라며 “북클럽 이외도 비대면 예약대출 서비스, 지하철역 스마트도서관 등을 통해 가정 내에서 안전한 독서생활을 누리길 바란다”고 말했다.

