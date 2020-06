이민준 전남도의원, 나주 원도심·혁신도시 상생·발전 협력 방안 모색

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도의회 이민준 의원은 지난 16일 한전 전자도서관 회의실에서 광주·전남 공동혁신도시 16개 이전 공공기관 노조위원장들과 간담회를 했다고 17일 밝혔다.

이날 간담회는 전남도의회 이민준 부의장과 최명수 도의원이 함께 참여해 나주시 원도심과 혁신도시 간의 상생과 발전을 위한 전남도와 광·전노협 차원의 지원과 협력 방안을 모색했다.

이 자리에서 광·전노협은 나주와 혁신도시 주차장 문제를 비롯해 나주역과 혁신도시 간의 교통체계 개선 보완과 혁신도시 정주 여건 개선, 명문 중·고등학교 육성 등의 교육여건 개선을 요구했다.

또 혁신도시발전지원센터 운영과 복합혁신센터에 광·전노협 사무 공간 마련 등을 건의하며 전남도 혁신도시지원단 및 도의회와 광·전노협 간 협력체계 구축 방안을 마련해 줄 것을 제안했다.

이에 대해 이민준 도의회 부의장은 “공공기관 이주 직원들의 애로사항을 직접 듣고 함께 지역발전을 위한 상생 역할에 대해 허심탄회한 대화를 나누는 장이 마련됐다”며 “아직도 정주 여건이 제대로 갖춰지지 않아 혁신도시가 자리 잡지 못하고 있어 안타까울 따름이다. 도와 나주시가 함께 혁신도시 정주 여건 개선을 위해 교육, 환경, 문화 등에 대한 다각적인 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

이어 “광·전노협 간의 소통체계의 필요성에 공감하며 불편사항 해소와 긴밀한 협력체계 구축을 위한 소통 자리를 정례화하겠다”고 덧붙였다.

한편, 광·전노협은 광주전남 혁신도시로 이전한 공공기관 노동조합들이 가입해 있는 노동자 단체로 한전 KDN노조, 한국농어촌공사노조, 사학연금노조 등 16개 노조가 가입해 활동하고 있는 협의체 성격의 기구다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr