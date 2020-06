[아시아경제 임춘한 기자] GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 26,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 449,879 전일가 26,550 2020.06.17 15:30 장마감 close 은 17일 양평제12구역도시환경정비사업조합에 1881억원 규모의 채무보증을 결정했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr