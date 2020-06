[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남구 도곡동의 한 맨홀 하수관에서 배수공사를 하던 인부 2명이 실종되는 사고가 발생했다.

소방당국 등에 따르면 이날 오전 11시48분께 A(62)씨와 B(49)씨 등이 실종됐다.

강남구청 관계자는 "구와 계약을 맺은 건설업체 직원인지 파악하고 있다"고 밝혔다.

소방당국과 경찰은 구조작업과 함께 사고 원인을 조사하고 있다.

