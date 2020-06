신지 반깁스 사진 공개 "웃음 밖에 안 나오는 이 상황"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 혼성그룹 코요테 신지가 반깁스를 한 사진을 공개했다.

신지는 16일 자신의 인스타그램을 통해 "결국 #반깁스 웃음 밖에 안 나오는 이 상황~ 아니 나 왜 계속 웃기는 거지?ㅋㅋㅋ #긍정의힘인가 #정신줄놓음인가"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 신지는 오른쪽 팔에 반깁스를 한 채 정면을 바라보고 있다. 특히 그는 깁스를 하고 있음에도 미소를 보여 눈길을 끈다.

앞서 신지는 팔꿈치 염증 때문에 평소 치료를 받았다고 밝힌 바 있다.

이를 접한 누리꾼들은 "언니 더운데 정말 불편하시겠다", "신곡 나오기 전에 완치해서 달리자", "푹 쉬고 빨리 좋아지길 바란다"라는 등의 반응을 보였다.

한편 신지와 김종민, 빽가로 구성된 코요테는 오는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 신곡을 발매한다.

