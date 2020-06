[아시아경제 금보령 기자] 코스맥스엔비티 코스맥스엔비티 222040 | 코스닥 증권정보 현재가 5,720 전일대비 30 등락률 +0.53% 거래량 353,864 전일가 5,690 2020.06.16 15:08 장중(20분지연) close 는 해외계열회사 'COSMAX NBT USA, INC.'에 121억원 규모의 채무보증을 결정했다고 16일 공시했다.

채무보증금액은 지난해 기준 자기자본 대비 16.86%다. 채권자는 우리은행이다. 채무보증기간은 2021년 10월18일까지다.

