광주신세계, 소아암 환우 위해 1000만 원 전달

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 16일 한국백혈병소아암협회 광주전남지회에 치료비 1000만 원을 전달했다고 밝혔다.

소아암 투병으로 정서적 지체를 겪는 아동, 청소년의 회복발달 및 경제적 지원을 위한 이번 전달식에는 최영준 (사)한국백혈병소아암협회 광주전남지사장, 이동훈 광주신세계대표 등이 참석해 자리를 빛냈다.

전달된 후원금은 언어, 심리, 미술 치료 등 정서, 인지적 치료가 필요한 환우를 대상으로 선정되며 특히 수급자, 차상위 등 경제적으로 힘든 취약 계층 가정을 우선으로 지원될 예정이다.

이동훈 광주신세계 대표는 “이번 후원을 통해 힘든 병마와 싸우고 있는 어린이들이 빨리 완치돼 행복한 일상으로 돌아가길 소망한다”고 말했다.

최영준 지사장은 “치료 이후에도 정서적으로 힘든 아이들이 많다”며, ”이들이 완치되고 학교에 복귀해 건강하게 생활을 할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

후원금은 이달 한 달간 1층 이벤트홀에서 소아암 환우 돕기 사랑의 바자회를 통해 모금한다.

한편 (사)한국백혈병소아암협회 광주전남지회는 백혈병소아암과 희귀 난치성 질병으로 고통받는 어린이, 청소년들의 완치를 위해 노력하는 단체다. 이들이 우리 사회의 건강한 구성원으로 성장하고 자라날 수 있도록 경제적 지원뿐 아니라 사회문화적으로 지원하기 위해 노력하는 단체이다.

