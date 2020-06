[똑똑하게 여름나기] 28종 성분의 종합영양제…피로 해소 효과

한미약품 '나인나인'

[아시아경제 조현의 기자] 한미약품의 종합 미네랄비타민 영양제 '나인나인'은 국내 출시된 종합영양제 중 가장 많은 성분(28종)이 함유된 일반의약품이다. 육체 피로 해소, 병중ㆍ병후 비타민 공급, 눈ㆍ뼈 건강 등에 도움을 준다. 특히 한국인 결핍 영양소 1위인 비타민D 성분 함유량이 일일 권장 섭취량을 충족하고 있다.

비타민D는 혈중 칼슘과 인의 농도를 조절하고 장에서 칼슘 흡수를 도와 뼈 성장을 돕고 튼튼하게 하는 역할을 한다. 보통 하루 30분 이상 햇볕을 쬐면 몸속 비타민D가 합성되지만 한국인은 실내공간에서 많이 생활하고 자외선차단제 사용 비율이 높아 비타민D 부족 현상이 증가하는 추세다.

시중에서 판매하는 수입 종합영양제 등은 나인나인보다 절반 또는 그 이하 수준의 비타민D가 들어 있다. 이 때문에 소비자들은 비타민D 제품을 별도로 섭취해야 했다. 하지만 나인나인은 하루 한 알로 28종 영양소와 함께 비타민D까지 해결할 수 있는 종합영양제다. 비타민D를 포함해 비타민 13종, 미네랄 12종이 함유돼 있고 생리활성 성분인 콜린타르타르산염, 오로트산수화물, 우르소데옥시콜산 3종도 들어 있다.

콜린타르타르산염은 기억 형성에 관여하는 신경전달물질 중 하나인 아세틸콜린 구성 요소이고 오로트산수화물은 세포 재생 과정에 도움을 주는 성분이다. 우르소데옥시콜산은 간 담즙을 생성한다.

정품만을 구매할 수 있다는 것도 장점이다. 한미약품은 생산하는 전 제품에 RFID를 적용해 불법ㆍ가짜약, 유효기간 임박 제품 등을 사전에 관리한다. RFID는 태그 안에 제품 정보를 담아 놓고 무선주파수를 통해 이를 판독하고 관리하는 시스템이다.

