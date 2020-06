'청년특별도' 선언한 김경수 경남지사 "청년의 손으로 정책 만들 것"

민관협치기구 '경남청년정책네트워크' 포럼에 참석

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 올해 '청년특별도'를 선언한 경상남도의 '청년 고민 나누기 행사'가 13일 도청 회의실에서 열렸다.

경남도 청년정책추진단은 청년들에게 진로·일자리·주거 등 다양한 고민을 훌훌 털어놓고 가라는 의미로 이날 행사 이름을 '두고 가세요'라고 정했다. 이번 행사는 경남 청년정책을 제안 모니터링하는 민관협치 기구인 '경남청년정책네트워크'에서 경남 청년의 고민과 어려움에 대한 생생한 목소리를 직접 들어보자며 경남도에 제안하면서 이뤄졌다.

행사는 크게 전문가 포럼, 특별세션, 토크쇼로 구성됐다. 이 밖에 걱정인형 만들기, 고민비어바, 소소한 실패전 등 다양한 부대 이벤트도 참석자들의 큰 호응을 이끌어냈다.

포럼에서는 ▲도시재생 청년활동가 양성 필요성 ▲청년의 마음건강 ▲청년센터 역할을 주제로 각 분야별 전문가와 경청넷 분과모임원 등이 토론과 사례 발표를 진행했다. 특별세션에서는 서강대 서복경 교수가 전국적 청년정책 패러다임 변화과정에 대해, 전국청년정책네트워크 진형익 대표가 '경남청년 a부터 z까지'라는 주제로 리서치결과를 발표했다.

김 지사는 "주거·교육·생활 등 청년의 삶 전반의 고민, 청년의 손으로 청년정책을 만들고 풀어가는 것이 청년특별도의 시작이다"라며 "일상에서 느끼는 고민들이 정책이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

