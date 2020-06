14일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 시민들이 영화 관람을 위해 이동하고 있다. 반값 할인권 배포와 신작 개봉, 무더운 날씨 등이 맞물리면서 침체에 빠져 있던 극장가가 조금씩 활기를 찾고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.