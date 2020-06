[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 14일 김철우 보성군수가 김영록 전남 도지사와 함께 지난 12일부터 13일까지 이틀간 내린 집중호우로 침수 피해를 본 농업 현장을 방문해 피해 상황을 점검하고 농업인을 격려하고 있다.

보성에 이 기간 156.8㎜의 집중 호우가 쏟아져 농경지 336㏊가 물에 잠기는 피해가 발생했다.

김철우 군수는 “신속하게 물 빼기 작업을 실시하고, 새 물 대기를 통해 피해 최소화에 노력해 주고, 2차 피해가 생기지 않도록 병충해 방제에도 철저히 할 것”을 주문했다.

